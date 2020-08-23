الباحة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسنظمت اللجنة التنسيقية للشباب بمحافظة بلجرشي أمس، مبادرة "نظافتنا هويتنا"، وذلك أولى مبادرات حملة "من أجل الباحة" التي ينظمها مجلس شباب المنطقة، بالتعاون مع أمانة الباحة، وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه، والإدارات الحكومية، والفرق التطوعية بالمنطقة، وبمشاركة محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم.وهدفت المبادرة إلى نظافة المتنزهات والحدائق والمواقع الأثرية والسدود، إضافة إلى زيادة الوعي للمجتمع بأهمية النظافة العامة، وترك المتنزهات أفضل مما كانت عليه .// انتهى //13:43ت م0067