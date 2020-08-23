الكويت 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 75ر81 نقطة ليبلغ مستوى 25ر5131 نقطة بنسبة هبوط بلغت 57ر1 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر196 مليون سهم تمت عبر 9194 صفقة نقدية بقيمة بلغت 66ر29 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 04ر27 نقطة ليبلغ مستوى 54ر4113 نقطة بنسبة هبوط بلغت 65ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 13ر135 مليون سهم تمت عبر 4103 صفقات نقدية بقيمة 4ر7 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الاول 7ر108 نِقَاط ليبلغ مستوى 20ر5646 نقطة بنسبة هبوط بلغت 89ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 77ر61 مليون سهم تمت عبر 5091 صفقة بقيمة 22ر22 مليون دينار .// انتهى //13:44ت م0068