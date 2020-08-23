الأحساء 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسوقعت غرفة الأحساء وفرع معهد إدارة المشاريع بالمملكة (PMI)، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك للتعاون في مجال خِدْمات الاستشارات والتدريب وبرامج التعليم الاحترافية المتنوعة، وتبادل الخبرات من أجل تحسين برامج العمل المهني المؤسسي من خلال رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة المشاريع ونقل ونشر المعرفة.وتشمل مذكرة التفاهم على التعاون في مجال عقد الدورات التدريبية التخصصية، والتعاون على رفع مستوى الوعي من خلال تنسيق الجهود في مجال عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية والمنتديات والندوات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تحديد فرص عمل جديدة لأنواع أخرى من مجالات التعاون.ويأتي توقيع المذكرة ضمن سلسلة النشاطات والمبادرات المتنوعة التي تقوم بها الغرفة في إطار تنمية الطاقات والموارد والفرص التي يوفرها قطاع الأعمال في شتى المجالات، وتشجيع وتأهيل وتمكين شباب وشابات الأحساء، لتلقي برامج استشارات وتدريب وتعليم متخصصة تؤهلهم للاستفادة من الفرص بناءً على إستراتيجيات الأعمال المبنية على أفضل الممارسات العالمية وفرص التنمية المهنية بما يعزّز خطى التحول المعرفي في الاقتصاد المحلي والوطني.يُشار إلى أن معهد إدارة المشاريع (PMI) هو منظمة عالمية رائدة غير ربحية، يعمل في مجال إدارة المشاريع، ويضم أكثر من نصف مليون عضو ومديري مشاريع معتمدين في 185 دولة.// انتهى //14:58ت م0099