الباحة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم, ممثل هيئة الاتصالات السعودية سعد الشنبري, يرافقه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن أحمد الشايق, وقيادات التعليم بمنطقة الباحة, ومدير فرع شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة.واستعرض الشنبري خلال الاستقبال خطط الهيئة في دعم شبكات الاتصالات بالمنطقة لتقديم أفضل الخدمات للأهالي.كما استعرض مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني جاهزية التعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد عن بعد، مشيرا إلى أن قرار التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا يأتي حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وضمانًا لمواصلة رحلتهم التعليمية، مثمنا لسمو أمير المنطقة دعمه المتواصل لمسيرة التعليم بالمنطقة ومتابعته عن كثب لكافة متطلباتها وحرصه على تحقيق التكامل المطلوب بين الجهات المعنية بما يضمن تحقق أهداف تعليم الطلاب والطالبات عن بعد،كما استعرض مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استعداد فرع الوزارة بدعم الطلاب والطالبات المسجلين لدى الجمعيات بالأجهزة الذكية لتسهيل تعلمهم عن بعد.وأكد سمو أمير منطقة الباحة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تبذل الغالي والنفيس لتحقيق راحة ورفاهية المواطن , وقال " وما قرار التعلم عن بعد إلا دليل على ذلك , سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من أولى الأولويات وتقديم كافة الخدمات لهم".من جانبه أعرب الجميع عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته فيما يعود بالنفع على طلاب وطالبات المنطقة وما يحقق سلامتهم وراحتهم.// انتهى //15:03ت م0100