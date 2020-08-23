جدة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة اليوم , بأعضاء لجنة إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء بمحافظة جدة بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية : أمانة جدة , غرفة جدة ، شرطة جدة ، الدفاع المدني , شركة الكهرباء , شركة المياه الوطنية , لجنة التعديات.وأكد سمو الأمير مشعل بن ماجد ، على العمل بتطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، مشددا سموه على البدء الفوري بإزالة المواقع المخالفة بالمحافظة إنفاذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن لما لتلك المخالفات من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية وحثهم على تضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات بذلك مع متابعة سموه الشخصية بهذا الشأن.فيما شكل سموه فرق ميدانية لمتابعة تلك المنشآت والمصانع وتقيدها بالإزالة ونقل أنشطتها للمدن الصناعية وتنفيذ الاشتراطات النظامية.// انتهى //15:06ت م0105