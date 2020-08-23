كابول 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسلقي 10 مدنيين على الأقل حتفهم في انفجار قنبلتين على جانبي طريقين بإقليمين في أفغانستان .وقال عضو المجلس الإقليمي حميد الله نوروز :إنه قتل سبعة مدنيين على الأقل في إقليم غزني جنوب شرق البلاد، عندما مرت حافلتهم على قنبلة زرعت على جانب طريق.فيما ذكرت وزارة المناجم والبترول أن ثلاثة موظفين بالوزارة قتلوا، عندما انفجرت فيهم قنبلة أخرى في إقليم جوزجان شمال البلاد.// انتهى //15:07ت م0107