الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأحرز الإيطالي سيليستينو فييتي (كاي تي إم) المركز الأول في جائزة ستيريا الكبرى لفئة (موتو 3) اليوم في سبيلبرغ النمساوية، محققاً فوزه الأول في بطولة العالم للدراجات النارية، فيما سقط ثاني الترتيب العام البريطاني جون ماكفي عن دراجته قبل بضع منعطفات من النهاية.وتقدم فييتي (18 عاماً) في هذا السباق -الذي يشكل المرحلة السادسة في فئتي (موتو 3) و (موتو 2) والخامسة في الفئة الكبرى (موتو جي بي) من الموسم المتأخر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد- على مواطنه طوني أربولينو الذي حلّ ثانياً بعد صراع محتدم بينهما حتى المنعطفات الأخيرة، فيما جاء الياباني آي أوغورا ثالثاً.أما متصدر الترتيب العام الإسباني ألبرت أريناس (كاي تي إم) -الذي حقق الأحد الماضي لقب جائزة النمسا الكبرى على الحلبة ذاتها- فقد حل خامساً، إلا أنه حافظ على صدارته بفارق 25 نقطة عن أوغورا الذي خطف الوصافة من ماكفي .وفيما يلي ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة ستيريان الكبرى:1- الإيطالي سليستينو فييتي (كاي تي إم) 37:10,319 دقيقة2- الإيطالي طوني أربولينو (هوندا) بفارق 0,410 ثانية3- الياباني آي أوغورا (هوندا) بفارق 0,938 ث4- الإسباني غابريال رودريغو (هوندا) بفارق 1,182 ث5- الإسباني ألبرت أريناس (كاي تي أم) بفارق 1,380 ثفيما جاء ترتيب بطولة العالم بعد الجولة السادسة كالتالي:1- الإسباني ألبرت أريناس 106 نقاط2- الياباني آي أوغورا 813- البريطاني جون ماكفي 674- الإيطالي سيليستينو فييتي 665- الإيطالي طوني أربولينو 60// انتهى //15:15ت م0109