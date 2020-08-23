رياضي / جائزة ستيريا الكبرى: الإيطالي فييتي يحرز فوزه الأول في "موتو 3"
الأحد 1442/1/4 هـ الموافق 2020/08/23 م واس
الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس
أحرز الإيطالي سيليستينو فييتي (كاي تي إم) المركز الأول في جائزة ستيريا الكبرى لفئة (موتو 3) اليوم في سبيلبرغ النمساوية، محققاً فوزه الأول في بطولة العالم للدراجات النارية، فيما سقط ثاني الترتيب العام البريطاني جون ماكفي عن دراجته قبل بضع منعطفات من النهاية.
وتقدم فييتي (18 عاماً) في هذا السباق -الذي يشكل المرحلة السادسة في فئتي (موتو 3) و (موتو 2) والخامسة في الفئة الكبرى (موتو جي بي) من الموسم المتأخر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد- على مواطنه طوني أربولينو الذي حلّ ثانياً بعد صراع محتدم بينهما حتى المنعطفات الأخيرة، فيما جاء الياباني آي أوغورا ثالثاً.
أما متصدر الترتيب العام الإسباني ألبرت أريناس (كاي تي إم) -الذي حقق الأحد الماضي لقب جائزة النمسا الكبرى على الحلبة ذاتها- فقد حل خامساً، إلا أنه حافظ على صدارته بفارق 25 نقطة عن أوغورا الذي خطف الوصافة من ماكفي .
وفيما يلي ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة ستيريان الكبرى:
1- الإيطالي سليستينو فييتي (كاي تي إم) 37:10,319 دقيقة
2- الإيطالي طوني أربولينو (هوندا) بفارق 0,410 ثانية
3- الياباني آي أوغورا (هوندا) بفارق 0,938 ث
4- الإسباني غابريال رودريغو (هوندا) بفارق 1,182 ث
5- الإسباني ألبرت أريناس (كاي تي أم) بفارق 1,380 ث
فيما جاء ترتيب بطولة العالم بعد الجولة السادسة كالتالي:
1- الإسباني ألبرت أريناس 106 نقاط
2- الياباني آي أوغورا 81
3- البريطاني جون ماكفي 67
4- الإيطالي سيليستينو فييتي 66
5- الإيطالي طوني أربولينو 60
// انتهى //
15:15ت م
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