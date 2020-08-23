جدة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة ، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مديرا شرطتي الطائف وجدة المعينان حديثاً.وهنأ الأمير خالد الفيصل مدير شرطة محافظة الطائف العميد عثمان اليوسف ، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب بمناسبة تعيينهما، سائلاً الله لهما التوفيق في مهام عملهما.من جهتهما، عبر العميد اليوسف والعميد الطويرب عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة مكة سائلين الله أن يكونا عند حسن الظن.// انتهى //15:15ت م0110