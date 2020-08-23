الدمام 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واساستقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر أغسطس الحالي (28950) مكالمة هاتفية، لحالات إسعافية مرضية وحوادث مختلفة، بالإضافة إلى (111) بلاغاً إسعافياً عن طريق تطبيق أسعفني.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي أن الهلال الأحمر قدم الخدمة الطبية الإسعافية لـ (2248) حالة تم إسعافها للمستشفيات و(2335) حالة تم إسعافها بالموقع، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والحالات المرضية (110) حالات وفاة.ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، متمنياً التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.// انتهى //15:37ت م0114