الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأصدر الاتحاد السعودي للسهام البرنامج الزمني لبطولة المملكة الأولى للسيدات التي ينظمها وتنطلق رسمياً الأربعاء المقبل بمشاركة أكثر من 25 رامية.وسيفتح ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أبوابه بعد غدٍ الثلاثاء للتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات الـ 30مترا و 18مترا بجانب التدريب الرسمي وفحص معدات الراميات المشاركات في فئة 60مترا قبل بداية المنافسات الأربعاء .وأنهى الاتحاد اسعودي للسهام تحت إشراف المدير التنفيذي بكر التويجري عملية التأكد من تطبيق جميع البروتوكولات الخاصة بوزارتي الصحة والرياضة وتطبيقها على الميدان استعداداً لاستقبال المشاركات في البطولة.// انتهى //15:41ت م0117