المنامة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,354.99 بانخفاض قدره 0.32 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 620.51 بارتفاع قدره 5.51 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم ستة ملايين و288 ألفا و632 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و115 ألفا و644 دينارا بحرينيا نُفذَت من خلال 101 صفقة.// انتهى //15:45ت م0119