جدة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأبرم وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص في إطار تفعيل الشراكات الإستراتيجية التي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية لبناء الإنسان وتنمية المكان وذلك بمقر أمانة الوقف بمحافظة جدة .ومثل وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية في إبرام الاتفاقية الأمين العام للوقف لؤي بن همام طرابزوني ، فيما مثل جمعية البر نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل بن واصل اللبدي ، حيث يقوم الوقف بموجب هذه الاتفاقية على سقيا أسر محافظة خليص المسجلين لدى جمعية البر وذلك ضمن الجهود الرامية لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري .//انتهى//16:08ت م0120