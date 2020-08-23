المدينة المنورة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأطلقت جمعية أبناؤنا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة مشروعها السنوي الثالث "الحقيبة المدرسية"، بالتعاون مع صندوق موظفي سابك الخيري.وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية سها القرافي، أنه سيتم توزيع أكثر مِن 250 حقيبة مدرسية تتضمن مختلف المستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطالب في المراحل التعليمية الثلاث، مُشيرةً إلى أن مشروع الحقيبة المدرسية من المشاريع السنوية التي تنفذها الجمعية ضمن برنامج الرعاية التعليمية للأبناء، الذي يهدف إلى مساعدتهم في تحصيلهم الدراسي.من جهتها أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة ثريا الزهراني أن "جمعية أبناؤنا" تنفذ مثل هذه المشاريع انطلاقاً من أحد أهدافها المتضمن تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، من خلال مساعدة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وتحفيزهم مع بداية كل عام دراسي، لافتةً النظر إلى أن هذه الأعمال تتم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الجميع أثناء عملية صرف الحقائب المدرسية.// انتهى //16:10ت م0122