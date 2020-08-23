بغداد 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.88% , متوقفا عند 465.36 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 15 شركة, وانخفاض أسهم 5 شركات, فيما حافظت 17 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 12,740,806,306 أسهم, بقيمة 10,987,153,934دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 497 صفقة , شملت 37 شركة مساهمة من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .// انتهى //16:31ت م0124