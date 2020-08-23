اقتصادي / مؤشر البورصة العراقية يغلق على ارتفاع
الأحد 1442/1/4 هـ الموافق 2020/08/23 م واس
بغداد 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس
أغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.88% , متوقفا عند 465.36 نقطة.
وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 15 شركة, وانخفاض أسهم 5 شركات, فيما حافظت 17 شركة على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 12,740,806,306 أسهم, بقيمة 10,987,153,934دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 497 صفقة , شملت 37 شركة مساهمة من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .
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