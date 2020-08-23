عام / وفد من فرع وزارة السياحية بالقصيم يزور موسم عنيزة للتمور
الأحد 1442/1/4 هـ الموافق 2020/08/23 م واس
عنيزة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس
زار وفد من فرع وزارة السياحة بمنطقة القصيم أمس، ساحة المزاد بالمدينة الغذائية مقر فعاليات موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالشراكة مع البلدية .
واطلع الوفد على مكونات موسم عنيزة للتمور شملت المختبر الصحي،ومنطقة توريد التمور وساحة التصدير، وجانب من المزادات اليومية ، كما اطلع الوفد على عرض مرئي للبرامج والفعاليات المصاحبة للمهرجان .
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18:07ت م
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