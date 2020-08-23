عنيزة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسزار وفد من فرع وزارة السياحة بمنطقة القصيم أمس، ساحة المزاد بالمدينة الغذائية مقر فعاليات موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالشراكة مع البلدية .واطلع الوفد على مكونات موسم عنيزة للتمور شملت المختبر الصحي،ومنطقة توريد التمور وساحة التصدير، وجانب من المزادات اليومية ، كما اطلع الوفد على عرض مرئي للبرامج والفعاليات المصاحبة للمهرجان .// انتهى //18:07ت م0138