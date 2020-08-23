جيزان 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسزادت جامعة جازان أعداد المقبولين لبرامج الدبلوم بعمادة خدمة المجتمع للفصل الأول للعام الجامعي 1442هـ بنسبة 30 بالمئة .وأكد معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة -انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية- زادت نسبة القبول لبرامج الدبلوم لتلبية احتياجات المنطقة للبرامج والدورات التدريبية والتأهيلية المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومتطلبات التنمية الحديثة.وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أحمد موسى حنتول أن عدد المرشحين للقبول في برامج ودبلومات العمادة بلغ أكثر من 6542 طالباً وطالبة للعام الجامعي 1442هـ، فيما بلغت البرامج المتاحة 17 برنامجاً، منها: دبلوم الفندقة والسياحة، ودبلوم السكرتارية الطبية، ودبلوم السجلات الطبية، إضافة إلى دبلوم التحرير والسكرتارية، ودبلوم الخرائط ونظم المعلومات، ودبلوم العلاقات العامة، إلى جانب الدبلوم العالي في المحاماة، والدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.وأشار الدكتور حنتول إلى أن العمادة تعمل على تقديم برامج تدريبية وتأهيلية نوعية لدعم سوق العمل والتوظيف بالكوادر السعودية المؤهلة والمدربة بما يعزز من دور الجامعة في تنمية الإنسان والمكان انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وخطط الجامعة الطموحة.// انتهى //18:18ت م0140