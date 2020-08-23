نجران 04 محرم 1442هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأطلقت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران اليوم، برنامج التهيئة للمتدربين الجدد الملتحقين بميدان التدريب التقني والمهني .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار أن برنامج التهيئة الذي يستمر لمدة أسبوع، يحضر فيه المتدربون المستجدون على دفعات وفق الإجراءات الاحترازية لمنشآت التدريب بهدف التعرف على المنشآت والإجراءات الخاصة بالمقررات النظرية والعملية .وبين أن المتدربين يحصلون في نهاية البرنامج على نسخ إلكترونية من دليل المتدرب ودليل التدريب الإلكتروني، مما يضمن معرفة المتدرب بواجباته وحقوقه وآلية التدريب المتبعة خلال جائحة كورونا .يذكر أن منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة استقبلت قرابة ٢٠٠٠ متدرب مستجد خلال هذا الفصل في ظل الخطة التوسعية لاستيعاب عدد أكبر من خريجي المرحلة الثانوية وإعدادهم لسوق العمل بالكفاءة المطلوبة .//انتهى//18:24ت م0141