الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك أكثر من 40 (بروتوكولاً) موجوداً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة، بالإمكان الرجوع إليها عبر الموقع covid19awareness.sa.وأعلن العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب تسجيل 1109 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (307479) حالة، من بينها (23687) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1644) حالة حرجة.وأبان أن عدد المتعافين في المملكة وصل -ولله الحمد- إلى (280143) حالة بإضافة (1702) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3649) حالة بإضافة (30) حالة وفاة جديدة, كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4674950) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (52313) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية, "ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً."وأشار متحدث الصحة إلى أن العودة بحذر أسهمت في جلب حالة من الاستقرار بحمد الله، مشدداً على أن من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار حال الشعور بأيّة أعراض.// يتبع //18:35ت م0142

من جانبه حمد المتحدثُ الأمني لوزارة الداخلية اللهَ على ما يتحقق من نتائج إيجابية في مكافحة جائحة كورونا بالمملكة بفضل الله ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم للجهود الصحية والوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة، والتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على هذه النتائج المميزة والاستمرار في جهود مكافحة الجائحة التي لا تزال تهدد الصحة العامة في أنحاء العالم كافة.وأكد المقدم الشلهوب أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات التي تسهم في نقل فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 وانتشاره، ومتابعة الالتزام (بالبروتوكولات) المعتمدة لتحقيق التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم التجمعات التي تكون سبباً مباشراً في تفشي الفيروس.وشدد على أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام باستخدام الكمامة سواء الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف فور مغادرة المنازل، ولبسها في المواقع كافة، وكذلك مباشرة البلاغات الخاصة بعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مواقع العمل والمناسبات الاجتماعية والأسواق ومختلف المواقع العامة, لافتا الانتباه إلى أنه -حتى تاريخ اليوم- طُبّقت عقوبة مخالفة عدم لبس الكمامة بحق 1936 مخالفاً في أنحاء المملكة.وأهاب المقدم الشلهوب بالمواطنين والمقيمين الاستمرار في التزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من (البرتوكولات) المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها.وذكّر الجميع بمسؤولياتهم الفردية والأسرية والوظيفية في المحافظة على النتائج التي حُقّقت بتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية في نطاق مسؤولياتهم، والمبادرة بالإبلاغعن أي مخالفة وذلك على الرقم 999 في مختلف مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون تقديم البلاغات على الرقم 911 .وأشاد بالمستوى العالي من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وخاصة في المحافظة على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.// انتهى //18:35ت م0143