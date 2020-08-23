نجران 04 محرم 1442هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسبدأت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم، تنفيذ خطة التدريب على مهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصّة "مدرستي" لشاغلي الوظائف التعليمية من معلمين وقادة مدارس، وذلك من خلال "المدربين المركزيين" في إدارة التعليم بالمحافظة، بهدف إكسابهم مهارات استخدام المنصّة، وتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطلاب وآليات التفعيل المناسبة .ويأتي البرنامج التربوي الذي يستهدف تدريب أكثر من 2000 معلم ومعلمة وقائد وقائدة ووكلاء ووكيلات بالمدارس، في إطار استعدادات تعليم شرورة لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442، لتهيئة وتدريب شاغلي الوظائف التعليمية مهارات التعليم الإلكتروني، والتعرف على الأنظمة والإجراءات التي تتعلق بكيفية التعامل مع هذا النوع من التعليم لتقديمه بأفضل صورة ممكنة للطلاب والطالبات .//انتهى//18:36ت م0144