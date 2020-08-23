صامطة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي أكثر من 70 جولة تفتيشية ورقابية على محال المواد الغذائية والمطاعم ومحال الحلاقة الرجالية بالمركز والقرى التابعة له؛ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.وأوضح رئيس البلدية المكلف المهندس محمد بن ناصر آل هتلان أن الفِرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على محال المواد الغذائية والخضار والمطاعم ومحال الحلاقة الرجالية وقاعات الأفراح والاستراحات، مؤكدا أن البلدية مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من التقيّد بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرَضية.وأشار إلى رَفْع 175 طناً من النفايات وإزالة 115 طناً من الأنقاض والمخلفات وتعقيم 50 موقعاً وتطهيرها، داعياً الجميع إلى التعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، والإبلاغ عما يُلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //18:36ت م0145