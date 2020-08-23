بغداد 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 204341 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6428, فيما سُجّلت 3016 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 146409 حالات .// انتهى //18:40ت م0147