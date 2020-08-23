الخرطوم 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واستسلم وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إسماعيل رسالة خطية من وزير الخارجية مستشار مجلس الدولة الصيني وانغ يي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.قام بتسليم الرسالة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الخرطوم ماشينمين لدى استقبال الوزير له بمكتبه اليوم.وأكد السفير عقب اللقاء دعم بلاده لأولويات الحكومة الانتقالية وجهودها في تحقيق السلام والاستقرار، مشددا على أهمية تفعيل آليات التشاور والتنسيق المشترك دفعاً لمزيدٍ من التعاون في جميع المجالات .// انتهى //18:49ت م0148