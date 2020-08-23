القاهرة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر10 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1ر627 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو6ر1 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة07ر2 % ليبلغ مستوى 08ر 11391نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 8ر2 % لينهي التعاملات عند مستوى 36ر 1740 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنحو 6ر2 % ليبلغ مستوى69ر2638 نقطة.// انتهى //18:50ت م0149