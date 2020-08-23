بيروت 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسعاد الجيش الإسرائيلي إلى انتهاكه للسيادة اللبنانية متجاوزًا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأن 3 دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي أقدمت على تجاوز السياج التقني الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة ترافق مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح على علو منخفض، منفذة غارات وهمية، في حين كانت طائرة مماثلة تحلق في أجواء منطقة كسروان شرق العاصمة بيروت.// انتهى //18:52ت م0150