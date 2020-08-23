نجران 04 محرم 1442هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسواصلت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران تسليم المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442هـ .وأوضحت الإدارة أن توزيع المقررات بالمدارس كان وفق جداول زمنية محددة لكل صف دراسي لتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن وبأعداد محددة، كما جرى وضع خطة لتوزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إذ تم تحديد جداول زمنية تم الإعلان عنها منذ انطلاقها الأسبوع الماضي عبر حساب المدرسة في "تويتر"، وعبر الرسائل النصية لولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد استلام الكتب الدراسية.يذكر أن عدداً من المدارس بالمنطقة نفذت مبادرات بالتعاون مع البريد السعودي، وذلك بإيصال الكتب الدراسية لمنازل الطلاب والطالبات.//انتهى//18:56ت م0151