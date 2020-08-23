مكة المكرمة 4محرم ١٤٤٢هٰـ الموافق 23 اغسطس ٢٠٢٠م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في وحدة تطوير المدارس للبنات , اليوم برنامج / التربية الذكية / لشاغلي الوظائف التعليمية عبر منصة التدريب والابتعاث بمكة المكرمة نفذته المدربة خبيرة التوجيه والإرشاد بوحدة تطوير المدارس بمكة زهاء المولد.واستهدف البرنامج / 120 / متدربة من المعلمات و المرشدات الطلابيات في جميع المراحل التعليمية و المشرفات التربويات والقيادات التعليمية بهدف المساهمة في زيادة فعالية وكفاءة المشاركين في مجال التربية وتنمية المعارف و المهارات و الخبرات اللازمة للآباء و المربين و المعلمين في مجال التربية .وأكدت المدربة المولد على ضرورة تنفيذ نظام التربية الذكية وتطبيق قواعد السلوك التربوي المستمر والمستدام في التطوير الإرشادي للمعلمات بإحدى النمطين الأول تطوير إرشادي خارجي كحلقات نقاش مؤتمرات مقررات جامعية ، زيارات دراسية, و النمط الثاني تطوير المعلمات المعتمد على المدرسة البحث الإجرائي تطوير مهارات الإرشاد ومن خلال عقد المزيد من ورش العمل بالتعاون مع مشرفات الإرشاد بمكاتب التعليم.يذكر أن فكرة تطوير التربية الذكية في الممارسات التعليمية التربوية تعد كمسلك إرشادي وذلك ضمن البرامج الإرشادية التي ينفذها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية.// انتهى //19:02ت م0152