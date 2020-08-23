عمّان 04 محرم 1442هـ الموافق 23 اغسطس 2020م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1609 إصابات.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: "إن حالات الإصابة الجديدة تعود ل4 أردنيين قادمين من الخارج، و29 حالة محلية سُجلت في العاصمة عمّان ومدينتي العقبة ومادبا"، مشيرة إلى تسجيل 52 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1330 حالة شفاء، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12 حالة.// انتهى //19:35ت م0156