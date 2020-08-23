محايل 04 محرم 1442هـ الموافق 23 أغسطس 2020مواصلت المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحايل عسير تسليم المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ، وفق جداول زمنية محددة لتوزيع المقررات لكل صف دراسي لتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن وبأعداد محددة ،مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442هـ .وأوضح مدير تعليم محايل عسير منصور عبدالله آل شريم أن الإدارة وضعت خطة لتوزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية , وحددت جداول زمنية تم الإعلان عنها منذ انطلاقها الاسبوع الماضي عبر الرسائل النصية لولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد استلامالكتب الدراسية ,مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية .وأكد حرص الإدارة على تهيئة مدارس المحافظة وتكثيف إستعداداتها من أعمال النظافة والصيانة والتهيئة، وتجهيز اللوحات الترحيبية بالهيئة الإدارية وبأولياء الأمور والطلاب واللوحات التوجيهية بالبروتوكلات الصحية وغيرها من البرامج وأعمال تهيئة لبيئة العمل والبيئة التعليمية .// انتهى //19:44ت م0157