الدرب 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسزار محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم , إحدى مدارس المحافظة للاطلاع عن كثب على جاهزية بداية العام الدراسي الجديد وفق الإجراءات الاحترازية وتسليم المقررات واستمرار العملية التعليمية للطلاب عن بُعد .واستمع المحافظ إلى شرح من مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرب جابر بن أحمد مجرشي عن آلية تسليم المقررات وفق الجداول الزمنية المحددة لتوزيعها لكل صف دراسي لتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن وبأعداد محددة ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك آلية متابعة الطلاب من المنازل ودعم المعلمين لطلابهم من خلال القاعات الافتراضية ، وغرف العزل بالمدارس التي تسهم في التأكد من سلامة الطلاب والمعلمين.وأكد المهندس القحطاني حرص واهتمام سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على متابعة مسيرة التعليم، واهتمام القيادة الرشيدة بذلك ليحظى الطلاب بالتعليم وفق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) ، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم وإدارة تعليم صبيا في سبيل تمكين دعم تعليم الطلاب عن بُعد . // انتهى //19:45ت م0158