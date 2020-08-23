جاكرتا 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسثار بركان جبل سينابونج في مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا مجددا اليوم، وقذف بسُحب ساخنة من الرماد إلى ارتفاع ألف متر، في أحدث أنشطة ثوران بركانية خلال شهر أغسطس.وأفاد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا أن ثوران البركان استمر نحو 12 دقيقة .ويثور بركان جبل سينابونج بشكل دوري منذ سبتمبر 2013، في حين نزح عشرات الآلاف من الأشخاص عن المكان, وسُجلت آخر عملية ثوران كبرى في 19 أغسطس عندما قذف بأعمدة من الرماد إلى ارتفاع أربعة آلاف متر.// انتهى //19:48ت م0159