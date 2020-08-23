مكة المكرمة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام اليوم اجتماعها الدوري مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية، وذلك لمناقشة برامج الموسم الحالي حسب خطة الرئاسة بمحاورها التطويرية التي أطلقها معالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بحضور مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي .ونوقش خلال الاجتماع تفعيل دور التقنية وتطبيقاتها وبذل الجهود كافة في الإنجاز وصناعة المبادرات والبرامج النوعية، كما نوقش ما طُرح من برامج من خلال خطة الرئاسة العامة التطويرية في ما يختص بالإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام والإدارات المرتبطة التي اشتملت على الكثير من البرامج والمبادرات .كما نوقش تطوير المنظومة التقنية للإدارة العامة بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإضافة عدد من الحقائب التدريبية بالتعاون مع الأكاديمية بالمسجد الحرام، وإنشاء سلسلة خاصة بالدروس والدورات العلمية التخصصية في جوانب الأمن الفكري واللقاءات الإثرائية بالمختصين وعدد من البرامج النوعية الأخرى.تأتي هذه اللقاءات بدعم وتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين وذلك لتحسين الأعمال ومتابعتها وتطويرها وطرح المبادرات النوعية، نشراً لرسالة الحرمين الشريفين العالمية في هذا الجانب.// انتهى //19:53ت م0160