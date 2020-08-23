الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسواصل بيرشكوت -الصاعد حديثًا إلى الدوري البلجيكي الممتاز والعائدة ملكيته إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد- انطلاقته القوية محققًا الفوز الثالث على التوالي وانفراده بصدارة المسابقة.وتغلب بيرشكوت على مضيفه كلوب بروج "حامل اللقب" بهدف دون رد سجله اللاعب رافائيل هولزاوسير في الدقيقة 28 من عمر اللقاء الذي أقيم اليوم لحساب الجولة الثالثة ليتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة "٩ نقاط" ويصبح أول فريق صاعد في تاريخ الدوري البلجيكي يحقق الفوز في أول 3 مباريات بالمسابقة .// انتهى //19:53ت م0161