الجزائر 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 اغسطس 2020 م واسأعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم تسجيل 392 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 41460 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية.وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1435 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 268 شخصا المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء ليصبح إجمالي حالات الشفاء 29142 حالة.//انتهى//20:15ت م0162