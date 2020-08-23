القريات 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسزار مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم عددا من مدارس المحافظة بدأها بمدرسة الغزالي المتوسطة للاطمئنان على إجراءات استقبال الطلاب وأولياء أمورهم في تنفيذ عملية توزيع المقررات الدراسية على الطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.وشارك الدكتور الثبيتي في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب بحضور أولياء أمورهم في المدرسة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث التقى برئيس الإشراف التربوي صالح بن حماد العنزي، ومدير تقنية المعلومات عايض بن حامد العنزي، ورئيس قسم الإعلام والاتصال سعود بن نافع الشراري، ومدير الخدمات العامة بشير بن نومان الشراري، وقائد متوسطة الغزالي عبدالله بن قبلان العنزي.وتواصل إدارة تعليم القريات ممثلة بمدارس المحافظة توزيع المقررات الدراسية على الطلاب وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442ھ، وقد أكد الدكتور الثبيتي أن توزيع المقررات الدراسية على الطلاب يجري وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنياً في جميع المدارس سبق الإعلان عنها , مشيراً إلى حِرص الإدارة على وصول المقررات إلى الطلاب في مدة أقصاها الأسبوع الحالي مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من خلال آلية محددة طبقتها المدارس لضمان وصول المقررات الدراسية وفق الخطة.ودعا الدكتور الثبيتي أولياء أمور الطلاب إلى الشراكة والتعاون البنّاء مع المدرسة خلال المرحلة المقبلة وتهيئة الجو التعليمي المناسب لأبنائهم في منازلهم للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم (عن بُعد) عبر منصة "مدرستي" وذلك ليتمكنوا من الإلمام بجميع أدوات التفاعل في ظل هذه الأوضاع، مشيراً إلى أهمية دور المعلم المحوري في العملية التعليمية، وتعزيز دور المشرفين التربويين في متابعة وتدريب المعلمين.//انتهى//20:27ت م0165