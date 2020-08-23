المذنب 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسيزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، غداً، محافظة المذنب, وذلك في إطار جولات سموه التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة.وأوضح محافظ المذنب سليمان بن علي الفوزان ، أن زيارة سمو أمير منطقة القصيم ستشتمل على وضع حجر الأساس لمشروعي تطوير طريق الملك سلمان، ومشروع تطوير مدخلي المذنب الجنوبي و الشرقي، مضيفاً أن سموه سيشهد فعاليات اليوم الذهبي لمهرجان سكرية المذنب الحمراء، والاطلاع على تنفيذ المرحلة الثالثة للشجير في محطة تنقية المياه الخامسة، وتدشين مبادرة صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى زيارة سموه أهالي المحافظة, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه ومبادراته لأبنائه في محافظة المذنب والمنطقة بشكل عام.// انتهى //20:30ت م0166