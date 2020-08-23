رام الله 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، اليوم الأحد، شابا فلسطينيا محرر من قرية النبي صالح شمال رام الله، واعتدت على والدته.ونقلت مصادر محلية عن رئيس مجلس قروي النبي صالح ناجي التميمي قوله، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد بلال التميمي ، وهو أسير محرر، واعتدت على والدته بغاز الفلفل، وجرى نقلها للمستشفى، وذلك عقب مداهمة منزلهما في القرية.//انتهى//20:42ت م0169