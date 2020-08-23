الدمام 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم، تدريباته اليومية بمعسكره المقام حاليًا في مدينة الدمام الذي يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري استعدادًا لكأس آسيا في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".وخضع اللاعبون خلال الحصة التدريبية إلى اختبارات لياقية وبدنية متنوعة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التقنية في قياس قدرة التحمل، ليُوزّع بعدها اللاعبون إلى 3 مجموعات وإجراء عدد من الجمل الفنية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة كروية.وفّضل الجهاز الطبي للمنتخب عدم إشراك الحارس عبدالله كردي في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في أسفل الظهر، فيما لا يزال اللاعب معاذ العسيري يواصل برنامجه التأهيلي تمهيدًا للدخول في التدريبات الجماعية.// انتهى20:46ت م0170