أبوجا 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسقتل 12 شخصًا وأصيب عدد كبير نتيجة أعمال عنف وتبادل إطلاق النار بين مجموعتين عرقيتين في منطقة أسابا عاصمة محافظة دلتا.وأعلن قائد شرطة دلتا، حافظ محمد إينوا عن إرسال قوات أمنية إلى المنطقة، والسيطرة على الأوضاع هناك.وتشهد محافظة دلتا أعمال عنف بين الحين والآخر، جراء تصارع المجموعات العرقية المختلفة على تقاسم الموارد الطبيعية بالمنطقة.// انتهى //20:54ت م0171