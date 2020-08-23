الطائف 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا للشباب اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان المزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم مرانًا على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، طبقوا خلاله تمارين على الاستحواذ، تلاه مران على الكرات الثابتة، لتختتم الحصة التدريبية بمران تكتيكي للكرات الهجومية والتحولات.يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //21:32ت م0173