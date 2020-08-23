جدة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسعقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، بمقر الإدارة بجدة اليوم، مع منسوبي الفرع المشاركين في موسم حج عام 1441هـ، من إدارة الخدمات المشتركة، وقسم الثروة الحيوانية، وفرق الحج البيطرية، ومركز مكافحة نواقل الأمراض، وقسم المحاجر بالفرع، وإدارة محجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وإدارة محجر ميناء جدة الإسلامي والمحجر الحيواني بالخُمرة والمختبرات البيطرية، لاستعراض نتائج أعمال إدارات وأقسام الفرع في موسم الحج الفائت، إلى جانب بحث ومناقشة أفضل الآليات الممكنة لتطوير العمل في إطار الاستعداد والتحضير لحج العام الحالي 1442هـ.وقال الغامدي: "بالرغم من ظروف جائحة كورونا إلا أن ما تحقق من نجاح في موسم حج عام 1441هـ، جاء بفضل من الله عز وجل ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة"، مقدماً الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمهما غير المحدود، وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وإلى سكان منطقة مكة المكرمة.وناقش الاجتماع جهود الفرع وإداراته وأقسامه خلال موسم حج العام الماضي، وبحث أفضل السبل للتطوير في موسم حج العام المقبل، كما استعرض منهجية عمل إدارات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المشاركة بأعمال الحج لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة لخدمة المشاعر المقدسة وأهالي منقطة مكة المكرمة وفق الخطط الإستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة ، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (٢٠٣٠).// انتهى //21:41ت م0179