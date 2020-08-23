أبيدجان 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واستعقد مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يوم الثلاثاء القادم اجتماعاتها السنوية عبر تقنية التواصل عن بعد، وتستمر ثلاثة أيام.وستركز الاجتماعات، على الاجتماعات المغلقة لمحافظي المجموعة، وكذلك على انتخاب رئيس المجموعة نظرًا للقيود التي فرضها تفشي كوفيد -19 على التواصل الجسدي.وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تشير فيه تقديرات المجموعة إلى أن كوفيد - 19 سيدفع القارة الأفريقية إلى خسارة زهاء 173 مليار دولار من ناتجها الداخلي الخام خلال 2020 و 236 مليار دولار العام المقبل .ويعقد البنك ، خلال سنة 2020 ، الاجتماعات 55 لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية والاجتماع السنوي 46 للصندوق الأفريقي للتنمية "فاد ".ويمثل محافظو البنك الأفريقي للتنمية 54 بلدًا أفريقيا و 27 بلدًا غير إقليمي وتجمع هذه الاجتماعات، التي كانت من المنتظر عقدها بالعاصمة الايفوارية أبيدجان خلال شهر مايو 2020 ، مئات المندوبين من بينهم وزراء المالية والتخطيط.// انتهى //21:46ت م0181