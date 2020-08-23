عام / أمانة جازان تكثّف جولاتها على قاعات الأفراح والاستراحات بمركز الشقيق
الأحد 1442/1/4 هـ الموافق 2020/08/23 م واس
الشقيق 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس
كثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب ، جولاتها الميدانية على قاعات الأفراح والاستراحات ، بمشاركة الدوريات الأمنية والمراكز الصحية بالمركز.
ووفقاً لرئيس البلدية المكلف هادي بن علي عتودي ، فإن الجوالات شملت عددًا من الاستراحات وقاعات الأفراح ، من أجل التأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
ونوه عتودي ، بمساندة الأجهزة الأمنية والصحية من أجل تكثيف الرقابة على قاعات الأفراح والاستراحات ، مشدداً على ضرورة التزام تلك القاعات بتأمين ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات المقرّرة في هذا الشأن ، داعياً المواطنين للإبلاغ والتواصل في حال وجود ملحوظات أو مخالفات أو عدم تطبيق للاشتراطات من قبل أصحاب القاعات والاستراحات بالمركز ، متمنياً السلامة للجميع.
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22:10ت م
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