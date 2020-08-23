الشقيق 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسكثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب ، جولاتها الميدانية على قاعات الأفراح والاستراحات ، بمشاركة الدوريات الأمنية والمراكز الصحية بالمركز.ووفقاً لرئيس البلدية المكلف هادي بن علي عتودي ، فإن الجوالات شملت عددًا من الاستراحات وقاعات الأفراح ، من أجل التأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.ونوه عتودي ، بمساندة الأجهزة الأمنية والصحية من أجل تكثيف الرقابة على قاعات الأفراح والاستراحات ، مشدداً على ضرورة التزام تلك القاعات بتأمين ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات المقرّرة في هذا الشأن ، داعياً المواطنين للإبلاغ والتواصل في حال وجود ملحوظات أو مخالفات أو عدم تطبيق للاشتراطات من قبل أصحاب القاعات والاستراحات بالمركز ، متمنياً السلامة للجميع.// انتهى //22:10ت م0183