الرباط 04 محرم 1442 هـ موافق 23 اغسطس 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1537 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 52349.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 30 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 888، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 36343 بعد تعافي 1303 شخصًا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 15118 من بينها حالة 166 حرجة.//انتهى//22:32ت م0187