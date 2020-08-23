عام / مدير تعليم الليث يتفقّد سير الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد
الأحد 1442/1/4 هـ الموافق 2020/08/23 م واس
مكة المكرمة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس
تفقّد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، اليوم ، سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ ، في عدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بالليث ، برفقة المستشار التعليمي عبدالرحمن بن حسين باعفيف ، ومدير مكتب التعليم بالليث الدكتور علي بن حامد الهلالي .
كما شارك في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب وأولياء أمورهم وفق الخطة الزمنية المنظمة التي حددتها الإدارة ، التي تتماشى مع ما أكدت عليه من ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حين تسليمها .
وأهاب الحازمي خلال لقائه بعدد من أولياء الأمور بأهمية دور شراكة الأسرة مع المدرسة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم ، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم ، بما يعزّز نجاحهم وتميزهم الدراسي .
في حين تابع مساعدو مدير التعليم والقيادات التعليمية استعدادات المدارس في مكاتب التعليم كافة، واطلعوا على جهود المدارس في توزيع المقررات وتنفيذ برامج الاستعداد وتهيئة البيئات المدرسية الملائمة ، والتزامها بتحقيق الإجراءات الصحية التي تكفل - بإذن الله - الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وأشاد الدكتور زكي الحازمي ، بجهود المدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة بما يسهم في نجاح توزيع المقررات الدراسية لتكون بين يدي الطلاب والطالبات في الوقت المناسب ، مؤكداً بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على المقررات الدراسية ، وصونها ، وضرورة حثّ الطلاب والطالبات على رفع مكانتها ، تقديرًا لأهمية الكتب المدرسية وما تتضمنه من آيات كريمات ، وأحاديث نبوية شريفة.
من جانب آخر رحّبت إدارة التعليم اليوم بعودة أكثر من (٥٠٠٠) معلم ومعلمة استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد ، ليستكملوا رحلة التعليم عن بُعد لخدمة (٣٢) ألف طالب وطالبة.
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