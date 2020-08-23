الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو .وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة الداخلية لليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وخطورة وضع خزان النفط "صافر" قبالة سواحل الحديدة.وأكد وزير الخارجية اليمني حرص حكومة بلاده على الوصول لتسوية سياسية شاملة ومستدامة وفقا للمرجعيات وعلى دعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق ذلك.وشدد الحضرمي على أهمية الالتزام التام بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض, لافتاً إلى حرص الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي يهدف الى الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وتوحيد الجهود من أجل استعادة عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.ودعا الى استمرار ممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوضع حل نهائي لهذه القضية الملحة.من جهته عبّر السفير الفرنسي عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمه للجهود المبذولة من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن للوصول إلى تسوية سياسية.// انتهى //22:50ت م0189