رفحاء 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسدعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم 125 مواطناً صدرت لهم قرارات تمليك أراض ٍ زراعية من الذين قاموا بإحياء الأراضي المخصّصة لهم وفق النسب النظامية بسرعة المراجعة لإنهاء إجراءات قرارات التمليك وتحويلهم لكتابة العدل لإصدار صكوك التمليك.وأوضح مدير مكتب البيئة برفحاء عبدالله بن صالح الخريجي أن ذلك يتطلّب أخذ موعد عن طريق موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وصورة من الهوية الوطنية، وأصل قرار التوزيع، وصورة من الرفع المساحي، وشهادة من صندوق التنمية الزراعي بعدم المديونية.// انتهى //22:52ت م0190