جدة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واستنظّم غرفة جدة بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، مساء الثلاثاء المقبل، جلسة عمل بعنوان "تعاقب الأجيال بالشركات العائلية"، يقدمها عميد كلية العلوم الإستراتيجية بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية سابقًا اللواء الدكتور محمد جمال مظلوم.وتتناول الجلسة مجموعة من المحاور تشمل: التخطيط والإدارة الإستراتيجية للعائلة، تطوير الشركات العائلية، خطة تنمية المهارات القيادية لأجيال العائلة، خطة تنمية وتطوير الاستثمارات الجديدة ورواد الأعمال لأجيال العائلة.ودعت غرفة جدة المهتمين بالتسجيل إلى إرسال بياناتهم إلى البريد الإلكتروني للمركز الوطني للمنشآت العائلية: (https://ncfb.org.sa/).// انتهى //22:56ت م0192