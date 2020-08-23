الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسرفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.وثمن معاليه هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة واهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن وفق رؤية المملكة 2030.وأوضح معاليه أنه وبدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ستواصل الهيئة العمل على كل ما من شأنه الاسهام في تطوير المحتوى المحلي، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الحكومية للمنتجات ذات المحتوى المحلي، مؤكداً حرصه على تحقيق التطلعات المرجوة من الهيئة، وتنمية أعمالها وفق التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- وبما ينعكس على جودة أعمالها، وتحقيق أهداف رؤية 2030.// انتهى //23:03ت م0193