رفحاء 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسيواصل مراقبو بلدية رفحاء جولاتهم الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية المختلفة للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية.وأفادت البلدية أن فرقها الرقابية أجرت اليوم عدة جولات على المنشآت الغذائية والمطاعم ، حُرّر من خلالها مخالفتان وطبقت بحقهم لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ، مشيرة إلى أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية ، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية والمطاعم للحفاظ على مستويات الصحة العامة.// انتهى //23:06ت م0196