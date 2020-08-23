واشنطن 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 45,265 إصابة مؤكدة و 1,006 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,643,812 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 175,651 حالة وفاة.// انتهى //23:20ت م0198